Carlinhos Cachoeira é transferido para presídio no DF

Atualizado às 10h35

O contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, chegou na manhã desta quarta-feira, 18, em Brasília, e já está no Complexo Presidiário da Papuda. Cachoeira, preso em fevereiro na Operação Monte Carlo da Polícia Federal, ficará na área reservada a presos federais. A PF evitou dar detalhes sobre os horários da transferência por questãoes de segurança.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cachoeira deixou o Presídio de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte na noite desta terça-feira, 17, após o desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Tourinho Neto, aceitar o pedido de transferência feito pelos advogados de Carlinhos Cachoeira. De acordo com a decisão do desembargador, Cachoeira não cometeu nenhum crime hediondo e não representa alto risco para a sociedade.

Os advogados de Cachoeira argumentavam que não havia necessidade de seu cliente ficar no presídio federal de Mossoró, onde a rotina de segurança foi apontada como desnecessária, já que seria a primeira vez que ele era preso. Além disso, os advogados afirmavam que tinham dificuldades para despachar com o cliente e que a família de Cachoeira tinha problemas para visitá-lo, devido à distância.