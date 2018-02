'Cargo não é meu', diz Tuma Júnior após denúncia

De acordo com a reportagem publicada hoje, a Polícia Federal (PF) identificou ligações de Tuma Júnior com Lo Kwok Kwen, conhecido como Paulo Li, apontado como um dos chefes da máfia chinesa em São Paulo. Entre os telefonemas gravados com autorização judicial, na investigação sobre contrabando, são frequentes as conversas de Li com o secretário nacional de Justiça.

No entanto, Tuma Júnior minimizou a revelação que consta no inquérito da PF. "Eu não fiz nada", afirmou. Perguntado sobre suas relações com Paulo Li, ironizou: "Eu não sou racista." De acordo com a Assessoria de Imprensa do secretário, Tuma Júnior deve dar uma entrevista ainda no início da tarde de hoje sobre o assunto.