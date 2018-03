Cardozo vê 'fumaça e pouca fagulha' no caso Palocci O ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardozo, voltou a defender hoje o ministro-chefe da Casa Civil, Antonio Palocci, na viagem oficial que fez com a presidente Dilma Rousseff ao Uruguai. Questionado se a crise envolvendo Palocci estava se diluindo, ele frisou: "Eu nunca achei que ela (crise) ficou complexa". Em seguida, classificou da seguinte maneira o caso: "muita fumaça e pouca fagulha". E afirmou que da parte do governo não existe nenhuma investigação sobre este caso.