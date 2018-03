Cardozo vai usar FNSP para conter conflito na BA

Nas próximas semanas, o STF deve julgar o conflito entre a população indígena e os agricultores. O ministro disse que haverá um reforço no deslocamento de policiais federais, e de homens do Comando de Operações Táticas (COT), além da Força Nacional de Segurança Pública. "Deslocaremos a Força Nacional para que possamos ter segurança na região, particularmente no período que antecede e no período posterior ao julgamento", garantiu. Além da força federal, o governo da Bahia também deve aumentar o efetivo de policiais locais. De acordo com Cardozo, o governo baiano entrou com um pedido de adiamento do julgamento para que os governos estadual e federal pudessem montar um plano de segurança para a região.