Cardozo reafirma posição do governo sobre reforma O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, afirmou nesta quinta-feira que o governo continua defendendo a realização de um plebiscito para a reforma política cujas alterações entrem em vigor já em 2014. "O governo sempre achou e continua reafirmando que o ideal é que o plebiscito seja feito em data que permita que as alterações possam ser implementadas já em 2014". O ministro convocou uma coletiva de imprensa para reafirmar a posição do governo.