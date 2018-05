Cardozo quer regular manifestações antes da Copa

Cardozo já conversou com os presidentes da Câmara, Henrique Eduardo Alves, e do Senado, Renan Calheiros, para que seja realizada uma reunião com líderes partidários das duas Casas do Congresso para "integrar ideias" do que pode ser o projeto de lei. Segundo o ministro, existem cerca de 10 projetos sobre o tema somente na Câmara e outro número semelhante no Senado.

O Palácio do Planalto pretende intensificar as conversas com a base aliada no Congresso para "construir uma coisa que possa ser de acordo comum" entre as diferentes correntes de parlamentares, que entre outras posições demonstraram interesse em tipificar abusos em manifestações como atos terroristas.

Cardozo também afirmou que existe um "excelente plano de segurança pública" em fase de "ajuste final" para Copa, mas não detalhou quais eram os pontos fortes e as mudanças em andamento na proposta.