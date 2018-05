Cardozo quer PT conciliado para definir candidato em SP O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, defendeu hoje (12) um esforço de conciliação entre as diversas alas do PT no processo de escolha de um candidato para disputar a prefeitura de São Paulo em 2012. Cardozo disse que trabalha para que haja um acordo interno e pediu desprendimento dos petistas para evitar que a disputa precise ser decidida com a realização de prévias.