Cardozo quer presidir partido O encontro do grupo Mensagem ao Partido lançará amanhã a pré-candidatura do deputado José Eduardo Martins Cardozo (SP) ao comando do PT. A eleição, marcada para novembro, tem importância estratégica: caberá ao novo presidente do partido - que substituirá o deputado Ricardo Berzoini (SP) - articular as alianças para a primeira campanha presidencial petista sem Luiz Inácio Lula da Silva na chapa. No mosaico ideológico do PT, o grupo do ministro da Justiça, Tarso Genro, é o primeiro a apresentar concorrente. Cardozo é secretário-geral do PT e preparou o Código de Ética, que ainda não passou pelo crivo do Diretório Nacional. O antigo Campo Majoritário - corrente de Lula rebatizada de Construindo um Novo Brasil - enfrenta dificuldade para encontrar candidato. Até agora, o mais cotado é Gilberto Carvalho, chefe de gabinete de Lula. Se ele entrar no páreo, Cardozo pode retirar a candidatura para apoiá-lo.