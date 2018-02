Cardozo quer pacto com oposição contra o crime O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, anunciou ontem como prioridade de sua gestão a negociação de um pacto nacional com os governadores dos Estados, inclusive os de oposição, para combate ao crime organizado, o consumo de drogas e a violência no País. No seu discurso de posse, Cardozo afirmou também que o combate à corrupção, "venha de onde vier", terá papel central na pasta.