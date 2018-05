Cardozo quer apresentar defesa de Dilma já na comissão do Senado

BRASÍLIA - O advogado-geral da União, José Eduardo Cardozo, participou na manhã desta quarta-feira, 20, de reunião com o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, e senadores para apresentar argumentos contra o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ele afirmou que é correto que a defesa seja apresentada já na primeira fase do processo, quando os senadores julgam a instauração do impeachment, decisão que pode afastar a presidente. Mas não afirmou que a decisão já esteja tomada. Questionado, Cardozo não negou que o governo possa levar o processo para o Supremo Tribunal Federal (STF). "No momento oportuno, falaremos a esse respeito", respondeu sobre possível judicialização do processo de impeachment, sem negar ou confirmar.

"Pelo que entendi, haverá um momento para apresentar a defesa já na comissão. Foi o que me foi dito e eu acredito que seja o correto. Vamos apresentar a defesa da presidente na comissão e, depois, no plenário. Nas duas vezes antes da votação", afirmou. Há contestação por parte da oposição de que não há previsão para que a presidente se defenda nesta fase do processo, de forma que a AGU fosse acionada apenas nas discussões do processo que antecedem o julgamento.

Cardozo elogiou a reunião e a oportunidade de falar com os senadores sobre os argumentos contrários ao impeachment da presidente. "Foi uma reunião importante para que pudéssemos esclarecer vários pontos e trazer a demonstração que, em nenhum momento, houve crime de responsabilidade por parte da presidente", disse.

O advogado-geral também explicou que a defesa a ser apresentada no Senado será mais robusta do que a que levou para a Câmara. "O próprio Supremo reconheceu que o rito no Senado será mais rígido do que na Câmara, que se tratava apenas de uma mera aceitação", disse.

Segundo ele, serão incorporadas à defesa argumentos que demonstram a "incongruência" e "debilidades" do relatório favorável ao impeachment, apresentado pelo deputado Jovair Arantes (PDT-GO).

Cardozo não quis falar se continuará a defender a presidente caso o processo de impeachment seja instaurado no Senado e Dilma seja afastada por 180 dias. "Eu não vou falar sobre hipóteses, eu considero que nós vamos conseguir demonstrar que não houve crime de responsabilidade", arrematou.

Contestação. Cardozo também comentou os questionamentos à defesa de Dilma pela AGU. O líder do PPS na Câmara dos Deputados, Rubens Bueno (PR), promete ingressar na Justiça Federal, em Brasília, com ação popular contra Dilma e Cardozo sob acusação de "uso político" da Advocacia-Geral da União. "Basta ler a lei da AGU para ver que não existe esse impedimento. A AGU já defendeu outros presidentes em processos relativos ao exercício do seu mandato. E a própria comissão de impeachment na Câmara já decidiu, para aqueles que eram contrários, que não há nenhuma irregularidade", afirmou o advogado-geral da União.