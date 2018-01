Cardozo: presidente quer investigação com transparência O Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, afirmou neste sábado, 15, que o governo tem dado e dará todo apoio às investigações da Operação Lava Jato. Em coletiva de imprensa nesta manhã, em São Paulo, ele disse ainda que a orientação da presidente Dilma Rousseff é a de investigar com absoluta transparência. Cardozo reforçou ainda que a orientação do Ministério para a Política Federal, que conduz as operações, é investigar tudo o que há de irregular.