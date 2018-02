Cardozo: PF deve ter autonomia ao investigar Transportes

"Se a Polícia Federal provar irregularidade, seja de quem for, seguramente apontará para uma ação penal", declarou Cardozo durante evento na Base Aérea de Brasília, onde houve cerimônia de condecoração do "Mérito Santos Dumont", em comemoração do 138º aniversário do marechal-do-ar Alberto Santos Dumont. O ministro disse ainda que a PF deve proceder da forma "mais republicana possível e com autonomia".

Segundo Cardozo, há vários procedimentos de investigação já em andamento sobre o Ministério dos Transportes. "Há investigação em curso, há muito tempo. Não é de agora". Ele lembrou que setores oposicionistas da Câmara também pediram investigação para apurar os casos mais recentes. "Nós mandamos (informações) para a Polícia Federal para que, analisado o pedido, verifique se há fatos novos e se será necessária a abertura de inquérito", acrescentou.