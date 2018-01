Cardozo pede que PF investigue ameaças feitas contra  Dilma

BRASÍLIA - O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, determinou nesta terça-feira, 1, que a Polícia Federal abra um inquérito para apurar as ameaças direcionadas à presidente Dilma Rousseff pelo advogado Matheus Sathler Garcia.

De acordo com nota distribuída pelo Ministério da Justiça, a decisão de Cardozo foi encaminhada ao diretor-geral da PF, Leandro Daiello. "As medidas legais serão aplicadas ao caso para que, realizada a investigação policial, possam ser tomadas as sanções penais cabíveis", afirmou o Ministério.

Garcia, que concorreu ao cargo de deputado federal pelo PSDB do Distrito Federal em 2014, divulgou vídeo na semana passada ameaçando promover um golpe contra a presidente no dia 7 de setembro, se ela não deixar voluntariamente o cargo. Em nome do movimento "Mais valores, menos impostos", o candidato derrotado nas urnas diz que a presidente tem até 23h59 para "renunciar ou se suicidar". "Caso contrário, a gente não vai no dia 7 de setembro pacificamente às ruas. Vamos com as forças armadas populares do brasil defender o povo brasileiro e te tirar do poder", ameaça.

O advogado diz ainda que a população está sendo "escravizada" pela presidente, devido ao aumento dos impostos. "Tenha humildade para sair do País porque caso contrário o sangue vai rolar", volta a ameaçar.