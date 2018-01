Cardozo pede 'equilíbrio' para Lava Jato não parar obras

"A legislação brasileira permite a possibilidade de combinarmos sanções duras e rigorosas com o saneamento necessário para que a vida econômica não seja atingida", disse Cardozo, ao deixar evento organizado pela Associação dos Magistrados Brasileiros, na tarde desta Sexta-feira.

Ele evitou entrar em detalhes sobre a operação que investiga corrupção e pagamento de propina na Petrobras, sob o argumento de que é preciso, primeiro, punir "com provas". "Não podemos a partir de suposições ou indícios ter conclusões definitivas", disse Cardozo.

Nesta semana, o advogado de um dos investigados na Operação Lava Jato chegou a dizer que não se faz obra pública no Brasil "sem acerto". A operação investiga executivos das principais empreiteiras do País, como a Construtora Camargo Corrêa, a OAS, a Mendes Júnior, a Engevix, a Galvão Engenharia, a UTC Engenharia, IESA e Queiroz Galvão.

De acordo com o ministro da Justiça, "como acontece em todo o canto do mundo", é preciso punir corruptos, mas ao mesmo tempo fazer com que a economia nacional não seja atingida.

Acesso à delação

O ministro chegou a dizer que o governo "tinha todo o interesse" em ter acesso às informações relativas à Lava Jato, sem mencionar diretamente o conteúdo da delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e do doleiro Alberto Youssef. A intenção, segundo o ministro, é tomar as medidas administrativas necessárias em relação a denunciados.

O Supremo Tribunal Federal (STF) mantém em sigilo o conteúdo da delação, sem compartilhar os depoimentos com governo ou Congresso. "Se o Judiciário entende que não é o momento para termos acesso a essas informações, temos que respeitar essas decisões", avaliou Cardozo.

O ministro apontou que a Polícia Federal está cumprindo seu papel com autonomia e defendeu que "sejam apenados no rigor da lei" aqueles que tiverem a culpa comprovada.