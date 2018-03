Cardozo pede diálogo entre indígenas e produtores O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, defendeu o diálogo com as lideranças indígenas. "O que tem que ser feito é a busca do diálogo. O governo federal quer evitar a judicialização deste processo de reconhecimento de terras. Quer evitar a briga entre produtores e indígenas", disse. Ele salientou que "o governo quer fixar normas, aperfeiçoar os procedimentos, e não tirar o papel da Funai". Ele recebeu dois documentos na reunião que teve com indígenas e membros do MST - um sobre a demarcação de terras indígenas e outro sobre reforma agrária.