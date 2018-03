Cardozo nega vazamento na PF sobre Monte Carlo O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, afirmou nesta quarta que as informações divulgadas pela imprensa a respeito da operação que prendeu o empresário do jogo do bicho Carlos Ramos, o Carlinhos Cachoeira, não vazaram da Polícia Federal. Entre os dados tornados públicos estão conversas do senador Demóstenes Torres (sem partido-GO) e de outros parlamentares. A oposição tem reclamado de "vazamento seletivo" de informações.