Cardozo manda PF apurar ameaças a relator de contas da Dilma no TCU

BRASÍLIA - O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, determinou que a Polícia Federal investigue ameaças recebidas pelo ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Augusto Nardes, relator das contas de 2014 da presidente Dilma Rousseff. Nardes pediu reforço à segurança do tribunal de contas após receber e-mails com ofensas e ameaças, segundo revelou o jornal O Globo nesta quarta-feira, 16.

Ao diretor-geral da PF, Cardozo determinou a “imediata abertura” de um inquérito policial para apuração “rigorosa” do fato.

Na semana passada, Nardes recebeu a defesa da presidente Dilma no caso das “pedaladas fiscais”, que serão analisadas pela corte. O julgamento das contas da gestão petista relativas ao ano passado deve ocorrer no início do próximo mês e está sob relatoria do ministro.