Cardozo: governo poderá usar informações da Lava Jato

Cardozo foi questionado se a impossibilidade de ter acesso às informações da delação premiada do ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa, que teria citado dezenas de políticos, iria dificultar a montagem do novo governo. "Não estou autorizado a falar sobre montagem de governo, mas aquilo que estiver disponível e não submetido a sigilo, poderá ser informado", disse. O ministro ressaltou que não há possibilidade de que o governo busque informações sigilosas do processo.

Questionado pelo Broadcast Político, serviço da Agência Estado de notícias em tempo real, se o governo ficaria de mãos atadas para tomar medidas sobre o caso, Cardozo disse que não faz juízo de valor sobre decisões do Judiciário. Ele subscreveu um pedido de acesso às informações que acabou sendo negado pelo relator do caso, ministro Teori Zavascki. "Sua excelência, usando fundamentação jurídica, indeferiu o pedido. A mim cabia manifestar o desejo e o interesse de que o governo pudesse ter acesso para que pudesse promover as medidas de apuração e averiguação que são próprias do mundo administrativo", completou.