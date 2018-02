Cardozo: foi 'correta e legal' decisão sobre Battisti A decisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de negar a extradição do italiano Cesare Battisti foi correta, legal e deve ser respeitada pela Itália. Foi o que afirmou hoje o ministro da Justiça brasileiro, José Eduardo Cardozo, para quem a medida pode não ter agradado a todos, mas obedece fielmente a todos os tratados entre as duas nações.