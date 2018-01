Cardozo evita comentar reintegração de Delúbio ao PT

"É uma decisão partidária, não participei da reunião do diretório, nem poderia fazê-lo. A decisão foi tomada pela maioria dos membros do diretório e tem que ser respeitada por todos os petistas", disse Cardozo, que participou do lançamento da Casa de Direitos, iniciativa conjunta dos governos estadual e federal para oferecer serviços de acesso à Justiça na Cidade de Deus (zona oeste do Rio), uma das comunidades com Unidade de Polícia Pacificadora (UPP).

Por 60 votos a favor, 15 contrários e duas abstenções, a refiliação de Delúbio foi aprovada ontem pelo diretório nacional petista. Cardozo também comentou a troca do comando nacional do PT, com a saída do sergipano José Eduardo Dutra, que será substituído pelo paulista Rui Falcão. "Nós no PT não dividimos nossas discussões e polêmicas por Estados. Temos nossas correntes internas que não passam por cortes regionais. Não vejo fortalecimento do PT paulista", disse Cardozo.