Também está fora do Brasil o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, entre 31 de outubro e 12 de novembro. Em Doha, Catar, ele participará do evento Doha Goals Forum e de reuniões com o Ministro da Juventude do Catar. Em Teerã, terá reuniões com o ministro de Esporte do Irã. Em Zurique, na Suíça, Rebelo participará do Fórum de Atualização de Gerenciamento do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo da Fifa.