Cardozo diz que relatório da Comissão do Impeachment é 'nulo' e 'cheio de vícios'

BRASÍLIA - O advogado-geral da União, José Eduardo Cardozo, afirmou que é nulo o relatório apresentado pelo deputado Jovair Arantes (PTB-GO) na noite de quarta-feira, 6, na comissão especial da Câmara que analisa o pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Segundo Cardozo, a sessão violou o direito de defesa da presidente e ofende a Constituição ao considerar denúncias que não fazem parte do pedido original.

O ministro afirmou que o vice-advogado-geral da União, Fernando Albuquerque Faria, esteve presente na quarta durante a sessão da comissão especial do impeachment e pediu a palavra para defender Dilma, o que lhe foi negado. "Infringiu-se a lei e a prerrogativa do advogado, e maculou-se de morte mais uma vez o processo de impeachment contra a presidente Dilma", acusou Cardozo.

Além disso, Cardozo afirmou que o relatório está "cheio de vícios". Ele apontou que o documento menciona a delação premiada do senador Delcídio Amaral (sem partido-MS) e traz acusações sobre atos do mandato anterior da presidente, o que é contra a lei para a análise desse processo.

"O relatório é viciado porque aborda questões que ultrapassam os limites da denúncia do ponto de vista material e temporal. Reforçou-se a ideia de um processo kafkiano, em que chovem denúncias no processo, a bel prazer das pessoas que querem incluí-las, independe de delimitação do ato original", criticou.

Cardozo acusa também o deputado Arantes de não responder questões sobre o suposto desvio de poder de Cunha ao aceitar o pedido contra Dilma por não ter obtido o apoio da presidente para formar, no Conselho de Ética que analisa seu processo de cassação, um colegiado favorável a ele. "O ato do presidente da Câmara é um flagrante desvio de poder, fruto de vingança. E o relator do caso não respondeu essa questão", disse.

Para Cardozo, Arantes já tinha convicção formada sobre aceitar o pedido contra Dilma e apenas procurou argumentos para justificá-lo. "A impressão que nos dá, com devida vênia, é que ele tinha conclusão já formada e saindo atrás das premissas. Ele queria o impeachment e ficou a justificar."

O advogado-geral da União afirmou que espera que a Câmara corrija o relatório. Caso isso não aconteça, Cardozo não descartou a possibilidade de judicializar o assunto no Supremo Tribunal Federal (STF). "Eu confio que esse relatório não seja aceito pela comissão. As evidências são óbvias e acho que melhor seria corrigir o processo do que chegar à justiça. Porque ações judiciais arrastando o processo não fariam bem para ninguém. Caso se configure ofensa a direito à presidente, a defesa judicializará as questões."

Cardozo convocou uma coletiva de imprensa às pressas para comentar a leitura do relatório na comissão do impeachment. Arantes, relator do processo contra a presidente da Câmara, concluiu haver indícios de que a petista cometeu crimes de responsabilidade e, por isso, deve ter seu impedimento julgado pelo Congresso Nacional. Ele repassou ao Senado a responsabilidade de decidir sobre a análise das denúncias decorrentes da Operação Lava Jato, inclusive as denúncias da delação premiada de Delcídio.