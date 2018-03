Cardozo diz que plebiscito é 'melhor alternativa' O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, afirmou nesta quarta-feira que a realização de um plebiscito é a "melhor alternativa" para se fazer a reforma política. Logo após a solenidade de posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, Cardozo disse considerar "muito importante" ouvir a população sobre a eventual mudança no atual sistema político-eleitoral.