Cardozo diz que oposição comete 'crime de denunciação caluniosa'

BRASÍLIA – O ministro-chefe da Advocacia Geral da União, José Eduardo Cardozo, disse ao Estado que “não tem nenhuma ilegalidade” nas nomeações que o governo federal está fazendo e foram publicadas no Diário Oficial extra deste sábado e “muito menos” no decreto assinado pela presidente Dilma Rousseff transferindo terras da União para o Amapá. Partidos de oposição foram à Polícia Federal neste sábado, para apresentar uma denúncia crime contra a presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Lula e governadores que estão atuando para angariar votos favoráveis ao governo.

PPS, DEM, PTB, PSDB e PSC acusam o governo de praticar corrupção ativa, corrupção passiva e desvio de finalidade. A denúncia está sendo apresentada à PF porque a Procuradoria-Geral da República (PGR) não tem plantão no fim de semana.

Cardozo advertiu ainda que o que oposição está fazendo é que é crime de denunciação caluniosa. “Francamente, chamar de corrupção a nomeação para cargos eu acho que é uma verdadeira denunciação caluniosa, que é crime também”, ironizou ele. Questionado se o governo ia reagir às ações da oposição, o ministro respondeu: “deixa eles fazerem. Na hora que demonstrar que não é corrupção, aí vai ficar caraterizado que quem denunciou está cometendo crime de denunciação caluniosa. E aí, obviamente, as providências serão tomadas”.

Segundo José Eduardo Cardozo, “neste caso das terras, houve trabalho de câmara de conciliação da AGU, que está sendo discutindo há muito tempo e houve um cumprimento estrito da lei”. O ministro explicou ainda que “como havia divergência entre órgãos públicos, a câmara de conciliação da AGU funcionou e não tem nenhuma ilealidade”. Em relação à publicação de nomeações extra no DO, o ministro Cardozo afirmou: “o governo tem todo direito de nomear cargos dentro daquilo que considera ser a formação de sua base, sua nova base, que a base governista”.

Edição extra do “Diário Oficial da União” traz uma grande movimentação com nomeação de dezenas de servidores em cargos de segundo e terceiro escalão do governo. A oposição diz que estas nomeações são para garantir votos de parlamentares contra o impeachment.