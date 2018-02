Cardozo: Dilma vai reunir-se com os partidos aliados A presidente eleita, Dilma Rousseff, vai reunir-se com todos os partidos aliados, disse há pouco o deputado José Eduardo Martins Cardozo (PT-SP), ao chegar à residência de Dilma. Ele procurou por panos quentes no mal-estar gerado pela reunião de ontem, da qual só participaram petistas. "Foi uma reunião informal", minimizou. Segundo o deputado, não há motivo para descontentamento. "Mas, se houve, vamos esclarecer", disse. A presidente eleita se reúne nesta tarde com seus principais auxiliares durante a campanha para discutir transição.