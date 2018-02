Cardozo: Dilma tem grandes chances de ganhar pleito O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, negou que a disputa eleitoral deste ano seja mais difícil para a presidente Dilma Rousseff do que a de 2010, e disse que acredita na sua reeleição. "Quem fez um governo como o que ela está fazendo, com todas as características, tem grande chance de ganhar a eleição. Aliás, as pesquisas mostram isso, que ela está vencendo no primeiro turno as eleições, e acho que isso deve se confirmar", afirmou nesta quarta-feira na capital gaúcha, onde acompanha o jogo entre Argentina e Nigéria ao lado do governador, Tarso Genro (PT).