Cardozo defende plebiscito e participação popular Ao lado do vice-presidente da República, Michel Temer (PMDB), o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, defendeu nesta terça-feira, 02, o plebiscito para reforma política e disse que a população tem totais condições de opinar sobre a questão. "É fundamental que o povo participe. O povo tem que se expressar, tem o direito de dizer aquilo que ele quer", disse o ministro. Nesta manhã, Cardozo e Temer entregaram ao Congresso o ofício do Executivo com as cinco propostas para a consulta popular.