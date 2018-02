Cardozo defende apuração de suposto desvio na Funasa

"Se houver qualquer irregularidade, deve ser duramente punida", disse. De acordo com a edição de hoje do jornal Folha de S. Paulo, o desvio de recursos pode ter ultrapassado R$ 500 milhões.

O ministro ressaltou que a presidente Dilma Rousseff deixou claro para sua equipe de governo que não seja conivente com qualquer tipo de desvio. "Tudo tem de ser apurado e, havendo comprovado envolvimento de pessoas, tem de haver punição", afirmou. As declarações foram feitas após encontro na tarde de hoje com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, em São Paulo.