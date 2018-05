Cardozo defende apuração de denúncias sobre a Petrobras

Cardozo garantiu que a PF investiga com "absoluta autonomia e independência" todas as suspeitas, inclusive aquelas relacionadas à Petrobras. Mas ele fez questão de ressaltar que a investigação deve ocorrer sob sigilo. Questionado sobre as apurações, ele disse que "não cabe ao ministro da Justiça fazer juízo de valor sobre os fatos investigados". Ele reconheceu que é difícil investigar o vazamento de informações por causa do princípio constitucional de sigilo da fonte.