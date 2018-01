Cardozo: Bastos comandou Ministério de forma brilhante

"Durante sua gestão, fortaleceu a cooperação jurídica internacional e o combate à lavagem de dinheiro por meio da criação do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) e da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA)", complementou.

Thomaz Bastos esteve à frente do Ministério da Justiça de 2003 a 2007, passando o posto no segundo mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para Tarso Genro. Em 2010, quem assumiu o Ministério foi o secretário executivo da pasta, Luiz Paulo Barreto. Cardozo foi nomeado ministro da Justiça em janeiro de 2011.

O ministro também destacou a atuação de Thomaz Bastos na Advocacia, na Ordem dos Advogados do Brasil e no serviço público, nos quais "mostrou-se um defensor intransigente da democracia e dos direitos humanos, participando do movimento das Diretas Já e da Fundação da Ação pela Cidadania".