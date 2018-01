Cardiologistas vão criar selo de qualidade para convênios A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) está desenvolvendo um programa que visa atestar a qualidade de convênios de saúde. Com o objetivo de garantir os direitos dos pacientes, a entidade vai criar selos para certificar que o tratamento dispensado em hospitais e laboratórios credenciados pelas seguradoras é adequado. Para serem considerados bons, os estabelecimentos terão de seguir as normas e diretrizes estabelecidas por mais de 2 mil cardiologistas cadastrados no SBC. Segundo o presidente da entidade, Juarez Ortiz, a certificação dos planos de saúde, inédita no País, já é adotada em outros países. Com a medida, pretende-se evitar que as seguradoras pratiquem distorções, como o limite de serviços disponibilizados aos clientes e a pressão que os médicos sofrem para reduzir os pedidos de exames. Receberão o selo de qualidade somente os planos de saúde que contarem com especialistas ? cardiologistas que, depois de cursarem a faculdade de medicina e a especialização em cardiologia ainda têm de se submeter a uma prova da SBC ? e também hospitais e laboratórios bem aparelhados. ?As diretrizes serão divulgadas aos profissionais e ao público, que terá como cobrar seu cumprimento, escolhendo somente os planos que adotem o que a SBC preconiza?, afirmou Ortiz, que tomou posse nesta sexta-feira no Rio. Há casos, disse o médico, de convênios que descontam do pagamento dos profissionais parte dos exames solicitados por eles. Os especialistas vão estabelecer normatizações para cerca de 40 problemas do coração. Eles dirão quais são os procedimentos recomendados e que tratamento deve ser dispensado em cada caso. Para Ortiz, enquanto instituições como o Procon e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) verificam se os valores cobrados estão dentro dos padrões, a SBC vai atestar a qualidade do atendimento. Depois que o mecanismo for implantado, a entidade planeja percorrer laboratórios e prestadoras de serviço de saúde para verificar se eles estão cumprindo as regras. ?O coração é o responsável pela maior percentagem de mortes registradas no Brasil, 300 mil por ano, e, melhorando o atendimento às cardiopatias, estaremos salvando a vida de milhares de brasileiros?, disse o presidente da SBC.