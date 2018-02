Caravana quer retirar 46 municípios da lista de desmatadores

O governo federal pretende retirar 46 municípios da lista dos maiores desmatadores do País. Com esse objetivo, três carretas deixaram nesta quarta-feira, 10, Esplanada dos Ministérios, em Brasília, e vão percorrer mais de 20 mil quilômetros para levar serviços públicos e iniciar a legalização de propriedades rurais em nove estados da Amazônia Legal.

A caravana faz parte do programa Terra Legal, que envolve 13 ministérios além de bancos públicos, empresas e autarquias. Coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), o Terra Legal tem por meta regularizar em três anos 296 mil imóveis rurais de até 15 módulos fiscais (1.300 hectares) ocupados por posseiros.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"É importante ressaltar que o presidente Lula é a favor dos posseiros, e não dos grileiros", disse o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, pouco antes de as carretas seguirem destino.

"Temos instrumentos que nos permitirão diferenciar posseiros de grileiros ou de seus laranjas. A transparência é um desses instrumentos. Tanto a internet quanto as próprias prefeituras disponibilizarão as informações. Havendo divergências, a própria população terá condições para fazer denúncias", completou o ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel.

A previsão é de que entre os dias 18 e 20 de junho o programa já esteja funcionando nos primeiros municípios a serem atendidos: Alta Floresta (MT), Marabá (PA) e Porto Velho (RO).