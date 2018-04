Capiberibe vai disputar 2º turno com pedetista

Camilo Capiberibe (PSB) e Roberto Góes (PDT) vão disputar o segundo turno em Macapá. Capiberibe teve 33% dos votos e Góes, 26,5%. Ambos disseram que querem atrair o ex-deputado Lucas Barreto (PTB), terceiro colocado, com 25% dos votos. Além de Barreto, eles vão procurar também os demais candidatos. "Com humildade, vou procurar todos", disse Góes. "Quero conversar com todos a partir de hoje", disse Capiberibe, que comemorou o resultado com uma grande festa na sede do partido.