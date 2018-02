Capiberibe coloca dívidas do AP como maior desafio O governador eleito do Amapá, Camilo Capiberibe (PSB), disse que seu grande desafio no governo é saldar as dívidas que o Estado tem com fornecedores, prestadores de serviço e instituições que fizeram empréstimos consignados ao servidores. De acordo com ele, também será prioridade abastecer de medicamentos a rede pública de saúde, regionalizar a merenda escolar ainda no primeiro semestre, dar um notebook para cada professor no primeiro ano de seu governo e fazer concursos públicos.