Capa do Jornal do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC diz: 'Lula é inocente!'

Distribuído de terça a sexta-feira, o jornal Tribuna Metalúrgica estampa na capa da edição desta quinta-feira, 13, o título "Lula é inocente!", seguido da hashtag #somostodoslula e é uma imagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O jornal é editado pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, no qual o ex-presidente foi um dos principais dirigentes nos anos 1970 e que hoje concentra 73 mil trabalhadores de Rio Grande da Serra, São Bernardo do Campo, Diadema e Ribeirão Pires.

No editorial, o sindicato repudia qualquer "condenação sem provas" de Lula, "assim como repudiária uma sentença sem provas a qualquer cidadão brasileiro que estivesse sofrendo uma perseguição política sem precedentes na história do Brasil".

O texto diz ainda que o "ataque" ao ex-presidente não começou agora, mas na década de 1970 e que Lula sofre um "processo jurídico-político".

"É não força incansável deste guerreiro metalúrgico, operário e brasileiro que nos encontramos conosco e é com esta mesma força que nós, metalúrgicos do ABC, podemos dizer então tô e bom som: Lula é inocente!", encerra o editorial.

O jornal está sendo distribuído na sede do sindicato e também em fábricas do Grande ABC, de acordo com a assessoria de imprensa da instituição. Em frente à sede do sindicato e também no apartamento do presidente na Avenida Francisco Prestes Maia, a movimentação era tranquila na manhã desta quinta-feira, sem haver aglomeração de militantes contra ou a favor de Lula.