Cantor e humorista Falcão diz não ter vocação política

De acordo com Falcão, o deputado federal deve ter atuação melhor do que outros parlamentares que passaram pela Câmara dos Deputados. "Pode até ser que ele surpreenda, mas melhor do que muito ''fuleiragem'' que passou por ali, eu acho que ele será".

O cantor comentou também a provável saída do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, do DEM. "O importante é ele ser prefeito bom, o partido dele nem é importante, eu nem sei qual é o partido dele", admitiu, entre risos. "Se ele conseguir ser um bom prefeito, palma para ele", acrescentou.

O primeiro ministro do Timor Leste, Xanana Gusmão, chegou há pouco ao camarote oficial do governo de São Paulo. A autoridade chegou acompanhada do governador paulista, Geraldo Alckmin, com quem jantou na noite de hoje. O premiê disse ter ficado encantado com o carnaval de São Paulo e antecipou que pretende voltar mais vezes ao Brasil para celebrar a festa.