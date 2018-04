Cândido Vacarezza é novo líder do PT na Câmara

O deputado Cândido Vacarezza (PT- SP) foi eleito nesta terça-feira, 3, novo líder do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara. Vacarezza recebeu 43 votos contra 33 obtidos pelo deputado Paulo Teixeira (SP). Há doze anos não havia disputa para a escolha do líder do PT na Câmara. A votação foi secreta e, no total, 76 dos 78 petistas votaram. Estiveram ausentes os deputados Adão Preto (RS) e Carlos Wilson (PE) por motivo de doença.