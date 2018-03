Candidaturas próprias do PV ganham força com Marina

Foi o que se viu ontem, quando o ministro da Cultura, Juca Ferreira, oficializou seu pedido de suspensão da filiação partidária pelo período de um ano. Ele foi pressionado pela cúpula do PV, que agora fica mais à vontade para lançar candidato próprio ao governo da Bahia.

Único representante do PV no primeiro escalão do governo Lula, o ministro, que era influente no diretório baiano, defendia a tese de que o partido não tivesse candidato e apoiasse o nome indicado pelo governador Jaques Wagner (PT). Na queda de braço, a Executiva venceu e já definiu o candidato verde - o deputado Luís Bassuma.

Ferreira, por sua vez, ficou livre para apoiar sem nenhum constrangimento a candidata de sua preferência à Presidência, a ministra petista Dilma Rousseff. Os verdes acham pouco provável que ele retorne à legenda em 2011.

Sul

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ministro não foi o primeiro a se afastar em decorrência das polêmicas causadas pela candidatura de Marina. Em Santa Catarina, após uma intervenção branca da Executiva no Diretório Estadual, o presidente Gerson Basso, que faz parte da equipe de governo do prefeito Dario Berger (PMDB), também pediu afastamento temporário do PV.

A exemplo de Ferreira, ele resistia ao lançamento de candidatura própria dos verdes. O PV catarinense agora vai realizar prévias para definir o nome do candidato. Quatro se inscreveram. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.