Candidatura Serra vai focar crescimento sustentado O eixo do debate que será travado nos próximos meses com o lançamento amanhã da pré-candidatura do ministro da Saúde, José Serra, será a definição de uma nova política econômica que terá como foco principal o crescimento sustentado da economia, a definição de uma política industrial e a redução da vulnerabilidade externa do País. Este debate, no entanto, não deverá ser caracterizado por críticas abertas à política comandada pelo ministro da Fazenda, Pedro Malan, seguindo orientação do presidente Fernando Henrique Cardoso. "O debate não será contra a política econômica atual, mas um debate em torno de idéias", sustenta um assessor que está acompanhando o início do lançamento da candidatura de José Serra. No Palácio do Planalto, o lançamento de Serra comporta dois tipos de análise: ele não irá bater de frente com a atual política econômica e conseguirá aparar as arestas dentro do próprio partido, onde ainda enfrenta resistência à sua candidatura. "No momento em que Serra se lançar pré-candidato, os grupos partidários vão se definir", aposta um assessor palaciano. O ministro não divulgará amanhã o seu programa de governo. As discussões ainda prosseguem, como é natural para o período, mas algumas premissas já podem ser consideradas: o câmbio continuará flutuando e as taxas de juros devem ser gradativamente reduzidas para comportar uma melhor administração da relação dívida líquida/PIB, parâmetro internacional para medir o grau de fragilidade de uma economia. A retomada do processo de queda das taxas de juros poderá ocorrer entre junho e julho, uma estratégia de comum acordo com a equipe econômica para garantir que as eleições presidenciais transcorram sob o impacto da retomada do crescimento econômico. Este é um cenário considerado teoricamente. A sua implementação de fato dependerá do comportamento da inflação nos próximos meses. Este mês o mercado está sendo surpreendido por taxas de inflação acima das expectativas animadoras para o início deste ano. É de olho nesses números que o Banco Central define a taxa de juros básica da economia, sem se afastar da análise da economia internacional. Pontos imutáveis A análise do processo sucessório comporta, ainda, a premissa de que existem "pontos imutáveis" da política macroeconômica adotada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso que serão seguidos por quem quer que seja vitorioso nas eleições deste ano. Estes pontos são a estabilidade monetária, o ajuste fiscal, o controle da inflação e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Neste contexto, a campanha e o programa de governo do ministro José Serra certamente não se afastarão desses pontos, que sustentam a base da nova política econômica que resultará do "debate de idéias". Este debate passará por temas delicados, como a cotação ideal do real frente ao dólar, ou mesmo as medidas necessárias para reduzir a vulnerabilidade externa da economia brasileira. O primeiro passo neste sentido já foi dado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso ao nomear ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior o embaixador Sérgio Amaral, que focou a ação do ministério no aumento das exportações e substituição das importações. O estímulo ao comércio exterior associado à maior produção interna pressupõe, da mesma forma, uma atenção especial com a política industrial. Não se trata de reeditar subsídios e incentivos, mas praticar uma política que confira competitividade ao produto brasileiro.