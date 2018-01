?Candidatura Serra não é balão de ensaio? O prefeito de Vitória (ES), Luiz Paulo Vellozo Lucas, que atua como um dos organizadores da campanha tucana à Presidência da República, disse nesta terça-feira que a candidatura do ministro da Saúde, José Serra, "não é um balão de ensaio" e "não foi lançada para amanhã o partido desistir e lançar um tertius (terceiro candidato)". Com a campanha de Serra nas ruas desde o último fim de semana, os tucanos decidiram não trabalhar por uma aproximação com o PFL, atualmente embalado pelos altos índices de intenção de votos da governadora do Maranhão, Roseana Sarney, pré-candidata do PFL à sucessão presidencial. Até a pré-convenção do partido, em 24 de fevereiro, o esforço será concentrado em fortalecer o PSDB nos Estados e organizar visitas do ministro. Paralelamente, os tucanos dialogam com o PMDB, hoje prioridade entre as possíveis legendas aliadas. Na avaliação dos aliados de Serra, o PFL apostou na candidatura Roseana como forma de ganhar novo fôlego na disputa política depois de um momento de desgaste no ano passado, especialmente com a renúncia do ex-senador baiano Antonio Carlos Magalhães. A estratégia deu certo, e a governadora tem o triplo do porcentual de Serra nas pesquisas. Os tucanos, porém, não se abalam com a diferença de 21% contra 7%. "Ainda vamos ter de conviver com isso durante algum tempo, mas nossa preocupação é manter a característica das campanhas presidenciais do PSDB: fazer um diagnóstico franco do país e apresentar idéias para o futuro, com clareza e consistência. Mais que nunca, temos que acertar nesse discurso", diz Vellozo Lucas. Para o prefeito, no futuro, o PFL deve fazer uma avaliação da candidatura Roseana e decidir se leva adiante ou se parte para uma aliança. "Mas esta decisão é um problema do PFL, não do PSDB", diz Vellozo Lucas. Na avaliação do prefeito, os impasses regionais começaram a ser resolvidos a partir do lançamento da candidatura de José Serra. "Com a presença de um candidato do PSDB nos Estados, nos fortalecemos para discutir as questões regionais. As discussões internas não estão no só no PSDB, mas em todos os partidos, inclusive os de oposição", lembra o tucano. A partir do dia 24 de fevereiro, Serra intensificará as viagens pelo País, fazendo lançamentos regionais de sua candidatura. O ministro prepara-se para reassumir sua vaga no Senado, entre 19 e 21 de fevereiro, com um discurso que os tucanos chamam de "à la Mário Covas". Referem-se ao pronunciamento do governador de São Paulo, falecido em março do ano passado, quando candidatou-se a presidente e lançou sua plataforma de governo, em 1989. Covas fez um discurso no Senado que ficou na história do partido, pregando o "choque de capitalismo" em substituição a velhas práticas protecionistas. Na ocasião, Covas apresentou-se ao eleitor "sem maquiagem, para poder olhar e ser olhado nos olhos" e pregou a prática da política aliada à "ética, honra e mudança". Na ocasião, até os adversários elogiaram as palavras do tucano que, no entanto, não conseguiu chegar ao segundo turno disputado por Fernando Collor e Luiz Inácio Lula da Silva. Para a campanha presidencial, Serra optou pelo lançamento de um plano de metas como plataforma de governo. Aos poucos, vai anunciando objetivos a serem cumpridos por um possível governo José Serra. O ministro tem usado o termo "ativismo governamental" para resumir sua idéia de Estado regulador.