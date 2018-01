Candidatura em 2012 faz tucano mirar PSD

CURITIBA - O ex-deputado Gustavo Fruet (PSDB) é o político que o futuro PSD pretende lançar como candidato à Prefeitura de Curitiba em 2012. O primeiro contato foi feito pelo prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, idealizador do novo partido. "Ele fez um convite para participar da direção nacional e sair pelo País, além de dar carta branca para ser o candidato a prefeito", disse Fruet.

A resposta ainda não foi dada. O ex-deputado não desistiu de competir pelo PSDB, mas enfrenta dificuldades para conseguir apoio integral. "Ele (Kassab) está a par da discussão que está sendo feita aqui e deu um tempo para que a gente volte a conversar", afirmou Fruet.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"A palavra está com ele", disse o deputado Eduardo Sciarra, primeiro a aderir ao PSD no Estado. "O partido o receberá de braços abertos, pois é um nome nacional que trará respeitabilidade."

Fruet ainda é cauteloso quando se trata de falar sobre o futuro partidário, embora não esconda o objetivo de se candidatar a prefeito e a decepção por falta de resposta do PSDB, particularmente do presidente regional do partido, o governador Beto Richa. "Entendo que o silêncio dele já é uma resposta", disse Fruet. Richa mantém relações fraternais com o prefeito Luciano Ducci (PSB), que era seu vice e deve tentar a reeleição.

Convites. O maior temor de Fruet é ser "desidratado" pelo PSDB até a época da escolha do candidato ou que, a exemplo do que ocorreu com Geraldo Alckmin em 2008, na capital paulista, não tenha apoio integral da sigla. É por isso que o apelo de Kassab está sendo estudado com rapidez. E não ficou somente nele. Fruet já recebeu convites de PSC, PDT, PPS e DEM. "Não avancei a conversa com nenhum deles."

Fruet deixou o PMDB em 2004 para entrar no PSDB e apoiar a candidatura de Richa à Prefeitura de Curitiba. Em 2008, cogitou submeter seu nome para apreciação dos convencionais, mas desistiu - Richa foi reeleito. Lançado às pressas como candidato ao Senado, ficou em terceiro lugar, perdendo uma quase certa reeleição à Câmara.