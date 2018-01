Candidatura de Serra será lançada na quinta-feira O lançamento oficial da candidatura do ministro da Saúde, José Serra, a presidente da República, será na quinta-feira. A princípio, os dirigentes do PSDB pretendiam anunciar o lançamento do nome de Serra na quarta-feira, mas o próprio ministro pediu mais um dia. Ele quer caprichar no discurso que fará para a imprensa, mostrando por que decidiu disputar a sucessão do presidente Fernando Henrique Cardoso. Para que nenhuma especulação, como a ausência do governador do Ceará, Tasso Jereissati, tire o brilho de sua fala, a assessoria de Serra decidiu que o melhor caminho é um pronunciamento à nação. O ministro não concederá entrevista coletiva para evitar ter de falar sobre Tasso e a governadora do Maranhão, Roseana Sarney, candidata do PFL, à frente de Serra nas pesquisas de intenção de votos. Preocupada em dar ao lançamento da candidatura de Serra o tratamento de um ato meramente partidário, a cúpula do PSDB decidiu fechar o palco do anúncio na Executiva Nacional. Para fingir que o lançamento seria feito numa reunião como outra qualquer, evitou até mesmo antecipar o convite para os governadores - todos eles membros da Executiva -, que sempre estão com suas agendas cheias nos Estados. "Até agora não recebi nenhum convite para a reunião da Executiva que vai lançar o Serra", disse hoje o governador de Sergipe, Albano Franco. Albano entende que ou todos os governadores comparecem, ou simplesmente ficam em seus Estados, para não dar mais dimensão política à ausência de Tasso. "A hora é de somar, porque só podemos pensar em desmanchar alguma coisa se estivermos fortes e unidos", afirmou, numa referência velada ao desmonte da candidatura do PFL, para que Serra possa ser o candidato da aliança do governo. Tasso efetivamente não comparecerá ao lançamento da candidatura de Serra. Ao conversar com o presidente Fernando Henrique, no sábado, o governador disse que não havia sentido em ir ao ato da Executiva tucana. Tasso argumentou que, lançada a candidatura de Serra, será mais fácil para ele dizer que apóia a decisão tomada pelo partido. Fernando Henrique disse que o entendia e que o fundamental é a unidade em torno do candidato, não importando se ela será manifestada integralmente antes ou depois do lançamento. O presidente comunicou ainda a Tasso que José Serra telefonaria para ele, conforme desejo já manifestado pelo governador. E que o presidente da Câmara, Aécio Neves (PSDB-MG), estava seguindo para o Ceará na segunda-feira. "O Tasso, assim como os governadores Albano e Geraldo Alckmin, nunca vão à reunião da Executiva", lembrou o vice-presidente nacional do PSDB, deputado Alberto Goldman (SP). Ele argumenta que o momento do anúncio da candidatura não pode ser supervalorizado. "Trata-se de um ato político, mas não de um grande acontecimento político, o que só ocorrrá na convenção", disse. Goldman não tinha a informação da nova data da reunião que o partido queria realizar amanhã. O secretário-geral do PSDB, deputado Márcio Fortes (RJ), ficou encarregado de encontrar o local certo para o pronunciamento de José Serra. Como o ministro gostaria de falar no Congresso, para onde voltará mês que vem, ao reassumir sua cadeira no Senado, a idéia é realizar a Executiva no Espaço Cultural da Câmara. O auditório é pequeno, sem luxos e freqüentemente utilizado em encontros de bancada e de cúpula do PT.