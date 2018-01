Candidatura de Serra não surpreende Haddad

A possível candidatura do ex-governador tucano José Serra à Prefeitura de São Paulo não tomou de surpresa o pré-candidato do PT, Fernando Haddad. "Já esperava que isso fosse acontecer", disse ele.

A afirmação foi feita após a quarta reunião do Conselho Político do partido, realizada neste sábado, na sede do Diretório Municipal do PT, no centro da cidade. Haddad, ex-ministro da Educação, disse que a possível entrada de José Serra na disputa foi tratada com "naturalidade" pelos membros do Conselho. "Isso não muda nada. Ele (Serra) vai defender a atuação da administração atual e nós vamos apresentar um plano alternativo de mudança."

Questionado a respeito do fim da possível aliança com o PSD, do prefeito Gilberto Kassab, Haddad brincou: "É a volta dos que não foram." Segundo ele, nunca houve negociação formal com o PSD e sim conversas entre Kassab e dirigentes do PT.