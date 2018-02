Candidatura de Meirelles cabe ao PSD, diz Lula

Salvador - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva admitiu, na noite desta quinta-feira, 26, em Salvador, estar mantendo conversas com o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, possível candidato do PSD ao governo de São Paulo. Ele negou, porém, que seja esse o tema das conversas. "Não discuti candidatura com o Meirelles, discuti com o Meirelles como companheiro meu, ministro do meu governo", argumentou. "A candidatura do Meirelles depende do PSD."

Aliado do governo federal, o PSD está dividido em São Paulo. Parte do partido defende o apoio à reeleição do tucano Geraldo Alckmin, parte avalia a possibilidade de apoiar a candidatura de Paulo Skaf, pelo PMDB e há um grupo que defende a candidatura própria. A decisão será comunicada na próxima segunda-feira, 30, quando a legenda realiza sua convenção estadual.

Lula está na capital baiana para participar, nesta sexta-feira, 27, da convenção estadual do PT, na qual também é esperada a presença da presidente Dilma Rousseff. Nesta noite, o ex-presidente esteve em uma confraternização com prefeitos, vice-prefeitos e lideranças regionais do PT na Bahia, na qual pediu para os presentes apoiarem a candidatura de Rui Costa (PT), o escolhido pelo governador Jaques Wagner (PT) para sua sucessão. No evento, Lula disse "ter confiança" em Costa, que vai disputar sua primeira eleição a um cargo executivo - e comparou sua trajetória com a de Dilma, que nunca havia disputado um pleito antes de ser eleita presidente.