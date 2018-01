Candidatura de Jungmann enfurece Geddel O líder do PMDB, Geddel Vieira Lima (BA), reagiu com ironia e irritação ao lançamento da candidatura do ministro Raul Jungmann à Presidência da República. "Processo mal conduzido, extemporâneo, amador, mal preparado, sem consistência...", classificou Geddel, que hoje ligou para o presidente Fernando Henrique para falar de Jungmann. "É muita pretensão de alguém que se filiou ao PMDB há menos de quatro meses lançar-se dessa maneira como se o partido não existisse", considerou o líder. Surpreendido por Jungmann às 11hs30 da noite da última segunda-feira, véspera do lançamento de sua candidatura, Geddel Vieira Lima o alertou: "Isso não é uma aventura". Jungmann falou também, no mesmo horário, com o presidente do partido, Michel Temer, depois de mandar um emissário entregar uma carta em que anuncia sua disposição de ser candidato. "O Michel só não o xingou porque ele é educado...", convenceu-se o líder, ao afirmar que a atitude de Jungmann foi grave, imatura e estapafúrdia. Avalia a direção do PMDB que as chances de Jungmann na convenção nacional do partido, 17 de março, são remotíssimas. Dificilmente teria votos suficientes para ser escolhido candidato do PMDB. "Ele entrou de forma atabalhoada na disputa, é inábil", critica Geddel. E o que poderia estar por trás da atitude de Jungmann? "Não acredito que seja Fernando Henrique Cardoso, como estão dizendo. Acho apenas que o ministro está pavimentando o caminho para disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados", diz o líder. Hoje, Jungmann distribuiu à imprensa um recorte de jornal, de alguns meses atrás, onde o líder do PMDB declara que o ministro poderia ser candidato a qualquer coisa, até a Presidência da República. "Se eu disse isso um dia, mudei de idéia. Ele é imaturo, não pode ser candidato a nada", condena Geddel. O líder ficou especialmente irritado com o discurso do "debate ideológico" alegado por Jungmann para o lançamento de sua candidatura. "Outro negócio mal feito, não é assim que se faz". Quimeras No PMDB, considera-se quase impossível sustentar candidatura própria em 2002. Candidato do PMDB é quimera, costumam dizer os caciques do partido. "Nós não conseguimos viabilizar nossa Roseana", concorda Geddel Vieira Lima. Até março, o PMDB terá que escolher um caminho a seguir: Roseana Sarney, do PFL, que tem a vantagem de estar na frente, consolidada em segundo lugar nas pesquisas, ou José Serra, do PSDB, que deu início ontem a sua campanha, com o apoio de quase todo o PSDB, à exceção do governador Tasso Jereissati, do Ceará. "Serra traz menos problemas do que Roseana", diz um importante peemedebista. Com Serra, as questões regionais são menores e quase todas contornáveis. Com Roseana, há obstáculos intransponíveis, como Antonio Carlos Magalhães, na Bahia, arquinimigo de Geddel Vieira Lima, por exemplo.