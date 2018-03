Candidatura de Itamar ao Senado é legítima, diz Aécio O governador de Minas, Aécio Neves (PSDB), disse hoje que não chegou a discutir com o ex-presidente Itamar Franco (PPS) sua candidatura a uma vaga no Senado. Ontem, Itamar, que vinha sendo cotado como possível vice numa chapa encabeçada pelo governador de São Paulo, José Serra (PSDB), disse que atendeu a um apelo da Executiva Estadual do PPS e aceitou se candidatar ao cargo legislativo.