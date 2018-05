Candidatura de Dilma está enraizada, diz Tarso O ministro da Justiça, Tarso Genro, considerou natural o resultado da pesquisa CNI/Ibope divulgada esta semana em que o nome da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, aparece com o mesmo índice do deputado Ciro Gomes (PSB-CE), de 14%, em uma das simulações para a disputa presidencial. Tarso lembrou que a ministra reduziu sua exposição pública para tratamento de saúde e observou que Ciro é um nome conhecido no cenário nacional. "A candidatura da ministra Dilma está muito forte, enraizada", avaliou, ao ser questionado sobre os números do levantamento.