Candidatura de Campos o faz rival até 2018, diz Marinho

Marinho disse que o posicionamento do governador de Pernambuco e presidente nacional do PSB é uma incógnita "porque ele faz parte do projeto atual que está em curso no Brasil". "Ele é um jovem brilhante e inteligente e essa inteligência lhe indicaria continuar no projeto vitorioso no Brasil, continuar mostrando serviço para liderar esse projeto mais adiante", afirmou.

O prefeito de São Bernardo do Campo disse que Campos tem de lembrar que o sucesso dele em Pernambuco não é exclusivo dele. "O tamanho do sucesso ele tem de partilhar com Lula (ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva) e com Dilma (presidente Dilma Rousseff). Então, ele pode refletir sobre isso e, quem sabe, na hora em que botar a cabeça no travesseiro, tentar imaginar o que seu avô Miguel Arraes recomendaria." As declarações de Marinho foram dadas após evento em que a Ford apresentou, oficialmente, o primeiro hatch global - que já é montado em vários países - produzido no Brasil, o New Fiesta. O veículo será fabricado na unidade da montadora em São Bernardo.