Moratinos quer aproveitar suas relações de amizade com o mundo hispânico para roubar votos do brasileiro. Ele vem ainda com outro trunfo: a Espanha é hoje o país que mais contribui financeiramente para a FAO. "Não quero ser considerado como o candidato dos países do Norte", afirmou o espanhol. As eleições ocorrem em junho. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.