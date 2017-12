Candidatura ao Planalto divide presidentes regionais do PMDB A votação realizada pelo PMDB sobre a candidatura própria do partido para o Palácio do Planalto terminou com o placar de 13 votos contrários e 11 favoráveis ao lançamento de um candidato. Os dois pré-candidatos presidenciais do PMDB, Anthony Garotinho e Itamar Franco, discutiram o assunto com os presidentes de diretórios regionais do partido nesta quarta-feira. Os defensores da candidatura própria é que cantaram vitória, porque os Estados que possuem o maior número de convencionais - como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Goiás - querem um peemedebista na corrida presidencial. Isso significa que, na convenção nacional do partido que será realizada em junho para definir o nome de um candidato, os defensores da candidatura própria podem ter maioria. "Os Estados que votaram contra, como Alagoas, têm 10 dez votos. A vitória da candidatura própria é avassaladora, com 457 dos 726 votos, na convenção", estimou Garotinho, ao final do encontro. Segundo o presidente nacional do partido, deputado Michel Temer, a reunião desta quarta-feira cumpriu o seu objetivo, que era o de ouvir os representantes do partido em vários Estados e aferir os interesses partidários. Já Itamar Franco, ao final da reunião, limitou-se a dizer que "cada vez mais se fortalece no PMDB o desejo de uma candidatura própria". Temer admitiu que foi constatada na reunião uma divisão, mas destacou que mesmo os que optaram pela não candidatura em favor da liberdade de alianças nos Estados entendem que, se a convenção nacional de junho decidir pela candidatura própria, "eles fecham com o candidato." Na visão do presidente do PMDB, o sentimento que prevaleceu foi o de que "o partido não pode faltar ao País e deve participar da corrida sucessória". O ex-governador de Pernambuco Jarbas Vasconcellos resumiu em uma frase o resultado da reunião: "Para não fugir da rotina, o PMDB está dividido."